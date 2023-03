Da Caserta a Roma per rubare rolex preziosi: acciuffati due malviventi Il fiuto degli agenti della sottosezione polizia stradale di Caserta nord

Il personale della sottosezione polizia stradale di Caserta Nord, in autostrada, ha proceduto al controllo di una vettura con a bordo due persone che, con il loro atteggiamento, avevano insospettito gli operatori. Dopo aver verificato i numerosi precedenti a carico delle persone controllate e proceduto ad un controllo del veicolo, è stato rinvenuto un orologio Rolex Daytona in oro bianco, occultato in un incavo dell’autovettura con il cinturino rotto per un valore approssimativo di 45.000 euro.

Inoltre, sono stati rinvenuti due auricolari bluetooth, due paia di guanti e due minicellulari. Da accertamenti eseguiti nell'immediatezza, si è appurato che il prezioso orologio era stato sottratto, poche ore prima del controllo, ad una persona nella capitale. Pertanto, i due malviventi sono stati denunciati per il reato di furto e gli oggetti rinvenuti sequestrati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria.