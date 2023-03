62mila litri di carburante illegale: due denunce Blitz della Guardia di Finanza nel casertano

Blitz della Guardia di Finanza, sequestrati 62mila litri di carburante illegale nel Casertano. Le fiamme gialle hanno scoperto il gasolio di contrabbando durante un controllo di un autoarticolato con targa romena il cui autista esibiva a scorta del prodotto trasportato una documentazione attestante quale luogo di destinazione un paese comunitario, in contrasto con quanto affermato verbalmente.

Questo ha insospettito le fiamme gialle che hanno deciso di effettuare un servizio di osservazione e pedinamento del mezzo che si concludeva presso un'area di parcheggio di Aversa (Caserta). Entrati nell'area i finanzieri hanno verificato che l'autoarticolato trasportava gasolio per autotrazione di illecita provenienza e hanno individuato una vera e propria area adibita allo stoccaggio illecito di prodotti energetici nonché altro gasolio di contrabbando.Nel complesso, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno sottoposto a sequestro un autoarticolato (motrice e semirimorchio isotermico), autobotte e rimorchio/cisterna, una elettropompa e 62mila litri di gasolio in contrabbando, con denuncia all'autorità giudiziaria di 2 soggetti per violazioni alla normativa in materia di accise.