Pauroso schianto in autostrada allo svincolo di Caserta sud: un ferito Perde improvvisamente il controllo dell'auto, si schianta contro il guard rail fino a ribaltarsi

Perde improvvisamente il controllo dell'auto, si schianta contro il guard rail fino a ribaltarsi. Paura in autostrada all'altezza dello svincolo di Caserta sud.

E' successo in serata. Il bilancio è di un ferito. Si tratta del conducente della vettura, prontamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma al momento resta sotto osservazione.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 gli uomini della polstrada. Code e rallentamenti, in attesa della rimozione dell'auto e i relativi rilievi.