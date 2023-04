Sicurezza Napoli e Caserta. Sindacato Les: serve più organico contro criminaltà Questa mattina a Napoli incontro tra il segretario regionale Porto e l'onorevole Rescigno

Servono più agenti di Polizia nelle province di Napoli e Caserta per contrastare una serie di episodi che destano preoccupazione tra i cittadini. A chiederli è stato questa mattina Antonio Porto, il segretario regionale del Les, il sindacato “Libertà e Sicurezza della Polizia di Stato” che ha incontrato presso il Consiglio Regionale della Campania l'onorevole Carmela Rescigno, presidente della Commissione Regionale Speciale Anticamorra e Beni Confiscati.

“Il confronto – spiegano dal Les - è stato ricco di argomenti condivisi, ma il focus dell’incontro è stato la recrudescenza degli episodi di micro e macro criminalità nell’Agroaversano, nel Litorale Domitio e nei comuni della vicina Provincia di Napoli. Ci è trovati d’accordo sull’urgenza di dare maggiore linfa al controllo del territorio, obiettivo raggiungibile solo con il potenziamento degli organici di tutte le articolazioni della Polizia di Stato presenti sul territorio. La presidente Rescigno – scrive Porto - intenzionata a proseguire la neonata collaborazione con il LES Polizia di Stato si è detta disponibile a rappresentare, nelle opportune sedi istituzionali, l’urgente necessità di potenziare i citati organici della Polizia di Stato in Campania. Sempre nell’ottica di tale potenziamento, l'onorevole Rescigno ha condiviso l’importanza di istituire un Commissariato di Pubblica Sicurezza a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, per consentire un più capillare controllo del territorio e genererebbe un più agevole accesso ai servizi (passaporti, porto d’armi, ecc.) da parte dei cittadini residenti nell’alto casertano che, attualmente, sono pressoché penalizzati a causa della distanza dalla Questura di Caserta competente per territorio al rilascio delle citate licenze di P.S”.