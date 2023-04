Detenuto suicida in carcere: è il 15esimo da inizio anno De Fazio: "E' una carneficina: servono misure urgenti"

Un detenuto si è suicidato poco dopo la mezzanotte nel carcere di Santa Maria Capua Vetere legandosi alle inferriate della finestra della cella ove si trovava ristretto. A nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e dei sanitari. Da quanto si apprende, si tratterebbe di un ristretto del circuito ad "alta sicurezza". A commentare la notizia è Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. "Si tratta del 15esimo suicidio di un detenuto nel corso dell'anno (84 nel 2022), cui aggiungere un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che qualche settimana fa si è tolto la vita sempre in Campania, in quella che continua a presentarsi come una vera e propria carneficina tanto da far pensare a una 'pena di morte' di fatto", commenta. "Sovraffollamento detentivo, deficienze organizzative, strumentazioni e tecnologie inadeguate e organici carenti per tutte le figure professionali, solo alla Polizia penitenziaria mancano 18mila unità, non consentono oggettivamente nemmeno di mirare al perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 27 della Carta costituzionale e, soprattutto, mettono a repentaglio la sicurezza di reclusi e operatori. Servono misure urgenti e parallele riforme strutturali che reingegnerizzino l'architettura dell'esecuzione penale e, in particolare, quella carceraria. L'introduzione dei medici del Corpo di polizia penitenziaria appena approvata dal Governo con il decreto PA è un ottimo passo in avanti.