Camorra, spaccio droga e matrimonio combinato: 28 misure clan Belforte Ordinanze eseguite dai carabinieri su disposizione della direzione distrettuale antimafia

Un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea è stata eseguita dai carabinieri di Marcianise in provincia di Caserta, nei confronti di 28 indagati ritenuti appartenenti al clan camorristico Belforte, anche detto dei Mazzacane, attivo nella zona di Marcianise.

Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per 16 indagati, gli arresti domiciliari per altri 7 e l'obbligo di presentazione giudiziaria per 5 dei destinatari dell'ordinanza.

Sono tutti indagati per associazione dedita al traffico di stupefacenti e di numerosi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso.

Ad alcuni sono contestati i reati di estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio e anche favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e induzione di falso in atto pubblico, in quanto combinato un falso matrimonio tra un cittadino italiano e una cittadina straniera, previo compenso, con lo scopo di far ottenere il permesso di soggiorno e successivamente la cittadinanza italiana.

In un caso è contestato anche l'oltraggio alla giustizia in quanto sarebbe stato minacciato reiteratamente il collaboratore di giustizia Claudio Buttone, al fine di indurre lo stesso Buttone a rendere false dichiarazioni nell'ambito del dibattimento che si stava svolgendo dinanzi alla Corte d'Assise di Appello di Napoli in relazione all'omicidio di Andrea Biancur.

Le indagini hanno permesso di ricostruire l'attività illecita del clan e in particolare l'attività di spaccio di cocaina, a Marcianise e nei comuni limitrofi fino a far gravitare i propri interessi criminali anche a Milano, trafficando ingenti quantità di cocaina. E' stato ricostruito l'organigramma del sodalizio, la sua struttura e sono stati individuati diversi ''acquisenti stabili'' di stupefacente, riuscendo a identità complessivamente 71 indagati.