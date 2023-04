92 milioni di euro per un nuovo ospedale nel casertano Deliberazione dell'Asl: la struttura avrà 154 posti letto

L'Asl di Caserta ha deliberato, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e dell'Atto Aziendale, i nuovi interventi in materia di edilizia sanitaria, in particolare quelli relativi alla realizzazione del nuovo ospedale di Santa Maria Capua Vetere e Capua per un totale di 154 posti letto, per il quale è previsto uno stanziamento di 92 milioni di euro, nonché all'ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale Moscati di Aversa (33 milioni di euro),secondo per accessi al Pronto Soccorso in Campaniadopo il Cardarelli di Napoli. La realizzazione del "Nuovo Ospedale di S. Maria CV e Capua" è prevista lungo la Statale Appia al confine con il comune di Capua, presso l'ex sede della Caserma "Andolfato" di proprietà del ministero della Difesa, secondo l'intesa raggiunta con lo stesso Ministero e gli uffici della Regione Campania. L'Asl ha deciso di mettere inoltre a norma ad Aversa il complesso denominato "La Maddalena", che in passato ospitava l'Ospedale psichiatrico; un complesso monumentale enorme, che si estende su una superficie di 170.000 mq; i lavori per un finanziamento di 10 milioni di euro - 9,5 a carico dello Stato e 500mila della Regione - si rendono necessari poiché a seguito della chiusura definitiva dell'Ospedale, il complesso della Maddalena, di grande interesse storico-artistico, architettonico, culturale ed antropologico, ha subito un progressivo degrado materico caratterizzato anche da parziali crolli di alcune strutture.