Caserta, il gasolio sequestrato dalla Finanza donato in beneficenza Consegnati 62mila litri a Vigili del fuoco, Croce Rossa e Ordine di Malta

Il gasolio sequestrato in un'operazione di contrasto al contrabbando è stato donato dalla Guardia di finanza di Caserta ai Vigili del fuoco, al Corpo di soccorso dell'Ordine di Malta ed alla Croce Rossa. In particolare sono stati consegnati 62mila litri di gasolio, sequestrati lo scorso mese di marzo durante un'operazione di contrabbando.

Le fiamme gialle fermarono un'autobotte con targa rumena (denunciando due persone): il tribunale, su richiesta della Finanza, ha dato l'ok alla donazione del gasolio per autotrazione, che sarà dunque utilizzato per attività d'istituto e di servizio, con non poco risparmio economico per la collettiità.

"Oltre ai ringraziamenti degli Enti interessati, parole di apprezzamento per l’iniziativa sono state rivolte anche dal Prefetto di Caserta il quale ha sottolineato, ancora una volta, l’importanza strategica della collaborazione e dell’azione combinata fra le Istituzioni dello Stato nella tutela della sicurezza e della legalità", hanno fatto sapere dalla Finanza.