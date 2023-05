Scarpe contraffatte: 900 paia distribuite alla Caritas In segno di vicinanza a chi ha bisogno

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Casertaimpegnata nell'accoglienza delle famiglie e delle persone in situazione di disagio sociale e fragilità, che li donerà, in segno di vicinanza e solidarietà, a soggetti particolarmente bisognosi di sostegno di ogni genere.

L'iniziativa, che assume particolare significato alla luce delle attuali emergenze umanitarie come terremoti, epidemie, conflitti armati, crisi economico-sociale, testimonia l'impegno delle Istituzioni locali, anche a sostegno delle promozioni finalizzate per scopi umanitari.Le calzature sono state consegnate da un'aliquota di finanzieri della Tenenza di Piedimonte Matese al Presidente del suddetto Ente caritatevole ed alla presenza del Vescovo SE Mons. Giacomo Cirulli, il quale ha avuto parole di sincero apprezzamento per l'attenzione e la vicinanza testimoniata, ancora una volta, dalle Fiamme Gialle nei confronti delle fasce più deboli della popolazione.