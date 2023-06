Finto agente tenta di rapinare un uomo, arrestato ad Aversa Un finto agente dei servizi segreti è stato arrestato dalla Polizia: è un 38enne del luogo

Un finto agente dei servizi segreti è stato arrestato dalla Polizia, ad Aversa, per aver picchiato e tentato di rapinare un uomo. Questi, ricoverato in ospedale, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.

Il falso agente, un 38enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, è accusato di tentata rapina e lesioni personali.

I fatti risalgono a ieri sera quando un poliziotto del commissariato di Aversa, che si trovava in un ristorante, libero dal servizio, è intervenuto in via Libertà da dove provenivano delle urla. In strada ha trovato un cittadino straniero, con il volto tumefatto, mentre l'aggressore era in sella al motorino che gli aveva sottratto e tentava di metterlo in moto. La vittima ha poi riferito di essere stata fermata dall'uomo, che - in stato di agitazione - aveva esibito un documento dicendogli di essere dei servizi segreti. Quindi lo aveva colpito con pugni e schiaffi e gli aveva sottratto il ciclomotore. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Aversa, fatti intervenire dal loro collega, e anche uomini della Guardia di Finanza.

L'aggressore è stato arrestato e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.