Cade dal tetto di un capannone: muore operaio Ha perso la vita il 38enne di Portico: lascia una figlioletta di un anno

Non ce l'ha fatta il 38enne di Portico di Caserta che venerdì scorso, mentre lavorava sul tetto di un capannone di Capua, in provincia di Caserta, è caduto nel vuoto per alcuni metri. Era ricoverato da allora in ospedale, ma le sue ferite sono risultate troppo gravi. I medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Lascia la moglie e la figlia di appena un anno. Sull'incidente sul lavoro registrato nel casertano indagano i carabinieri di Capua che hanno il compito ora di ricostruire la vicenda e capire cosa ha provocato la caduta del 38enne.