Auto contro albero: muore giovane originario di Caserta Era in moto: caduta forse a causa della pioggia

A perdere la vita in serata, a Pozzuolo del Friuli, in localita' Carpeneto, un giovane di 27 anni, militare dell'Aeronautica militare originario di Casertae residente a Pasian di Prato (Udine). Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Latisana. Sul posto ha operato personale sanitario con ambulanze ad elisoccorso. Inutili i tentativi di rianimare il giovane, deceduto a causa delle gravi lesioni riferite. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Latisana. A tradire il motociclista, che indossava regolarmente il casco, potrebbe essere stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia.