Fornaio muore folgorato mentre lavorava nel panificio Incidente sul lavoro nel casertano

Un fornaio di 54 anni di Maddaloni, in provincia di Caserta, è morto mentre lavorava in panificio. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, l'uomo sarebbe stato folgorato da una scarica elettrica durante una manovra che faceva ogni giorno.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118. La vittima è stata quindi trasportata in ospedale, ancora priva di sensi, ma purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.