17enne ucciso, il padre: giustizia, non vendetta. Il killer si pente e confessa L'omicidio di Giuseppe Turco a Casal di Principe per una ragazza contesa

Ha confessato l'omicidio Anass Saaoud, il 20enne arrestato venerdì per la morte di Giuseppe Turco, 17enne di Villa Literno, in provincia di Caserta, accoltellato e ucciso nella notte di giovedì 29 giugno in piazza Villa a Casal di Principe. Nel corso dell'interrogatorio di oggi, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (dove è ristretto), il giovane, di origine marocchina ma cresciuto in Italia dove lavora come idraulico, ha risposto a tutte le domande del gip Ilaria Giuliano, ammettendo i fatti. Come fatto sapere dal suo avvocato difensore, Mirella Baldascino, il giovane sarebbe molto provato psicologicamente e pentito di quello che ha fatto. Ha anche chiesto scusa alla famiglia del 17enne ucciso. Si attende ora l'esito della udienza di convalida. Al termine dell'interrogatorio il ragazzo è stato sottoposto a fermo su disposizione della Procura di Napoli Nord.

Mercoledì l'autopsia sul corpo di Giuseppe

Intanto si appreso che l'autopsia sul corpo del 17enne dovrebbe tenersi mercoledì 5 luglio all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Giugliano in Campania (Napoli). Solo dopo potranno essere organizzati i funerali.

Si temono scontri tra bande

Ma intanto si temono scontri tra bande, la tensione tra i ragazzi dei due paesi è alle stelle e l'altra sera c'è stato il primo segnale: sono state imbrattate le mura del bar dove Giuseppe è stato ucciso, con la scritta Gt 17 2005. Domani siterrà un vertice in prefettura a Caserta. E il padre di Giuseppe, Raffaele Turco chiede Giustizia, ma senza vendetta.

Salvini: chi ha ucciso paghi:

Il premier Salvini aveva commentato nei giorni scorsi: "Non si può morire a 17 anni. Chi ha ucciso, paghi"

Il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, affida la sua riflessione ai social ed esprime parole di preoccupazione: secondo lui il gruppetto di ragazzi di Villa Literno si sarebbe voluto vendicare.

Del caso si stanno occupando i poliziotti del Commissariato di Casal di Principe, che stanno visionando telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili dell'atto e denunciarli. Martedì 4 luglio la prefettura di Caserta ha convocato il comitato Ordine pubblico e sicurezza.