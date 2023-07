Incidenti stradali, in poche ore due morti in provincia di Caserta Le vittime sono un motociclista e un giovane: i sinistri a Castel Volturno e Francolise

Sangue sulle strade della Campania: nella tarda serata di ieri un motociclista è morto in un incidente avvenuto sulla Domiziana, a Castel Volturno: fatale lo scontro frontale con un’auto, per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Un altro incidente si è verificato a Sant’Andrea del Pizzone, frazione del comune di Francolise: collisione tra un autocarro e una vettura, con a bordo tre ragazzi. Uno dei giovani occupanti ha perso la vita, gli altri sono stati trasferiti in ospedale.