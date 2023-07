Sgominata la banda incubo degli anziani: 50 truffe, migliaia di euro rubati Le indagini dei carabinieri di Caserta: arrestati dieci napoletani

I carabinieri della compagnia di Caserta hanno arrestato dieci persone accusate di truffe ai danni di anziani. Sono state oltre 50 quelle consumate o tentate nei confronti di soggetti vulnerabili, residenti prevalentemente in Campania e nelle zone del basso Lazio, accertate nel corso delle indagini, dalle quali i responsabili hanno ricavato un profitto complessivo di oltre 100mila euro in denaro contante, cui va aggiunto il valore di numerosi e preziosi e oggetti in oro, consegnati dalle vittime quando non avevano la disponibilità delle somme di denaro richieste.

Le investigazioni, in particolare, hanno consentito di scoprire la stabile ed articolata struttura organizzativa del gruppo criminale, che aveva un preciso modus operandi. Alcuni si occupavano di individuare le zone dove operare, selezionare le vittime, fornire gli apparecchi telefonici e i veicoli utilizzati per commettere le truffe; altri, invece, erano gli esecutori materiali.