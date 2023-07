Sottrae 600mila euro da conti correnti: ai domiciliari direttrice delle poste Indagine partita dalla denuncia di un correntista

È finita agli arresti domiciliari con l'accusa di appropriazione indebita per 600mila euro la direttrice di un ufficio postale del Casertano. Il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ha emesso, su richiesta della procura sammaritana, i domiciliari per il reato di peculato e di autoriciclaggio nei confronti nei confronti della donna che avrebbe sottratto 600mila euro, sottraendoli a ignari correntisti. denuncia di un correntista casertano e hanno permesso di ricostruire un intricato sistema finalizzato all'appropriazione illecita di somme di danaro sottratte ai clienti. L'indagata, destinataria inoltre di un provvedimento di sequestro di circa 600 mila euro, una volta avuto contezza delle attività investigative in corso, aveva esortato telefonicamente oppure tramite intermediari, le vittime a non rilasciare informazioni alle autorità inquirenti.