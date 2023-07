Detenuto incendia la cella bruciando materasso: 4 agenti intossicati Uspp: "Confronto col provveditore, chiesta maggiore celerità nei trasferimenti"

Ancora criticità nelle carceri campane : nella serata di ieri uno straniero detenuto a Carinola, in provincia di Caserta, ha incendiato la cella bruciando il materasso: l'intervento della polizia penitenziaria, che ha spento le fiamme, ha evitato conseguenze più gravi per i carcerati a causa del fumo che si è sprigionato a causa del rogo. Secondo quanto rende noto l'Uspp, quattro agenti sono rimasti intossicati.

"Oggi è stata occasione per confrontarsi con il provveditore alle carceri campane - spiega una nota del sindacato - il quale, con i rappresentanti locali, si è soffermata sulle difficoltà organizzative e operative dell' istituto penitenziario Casertano, tra carenza di personale, carenze di servizio , sert per i tossicodipendenti e assistenza psicologica per i detenuti". L'Uspp ha chiesto maggiore celerità all'ufficio depositato regionale "nel dare risposte alle richieste di trasferimento dei spediti ma anche a quelle avanzate per ordine e sicurezza".