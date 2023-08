153 ordigni inesplosi della Seconda Guerra Mondiale: terminata la bonifica Erano sulla Linea Gustav: fatte brillare dal 21 Reggimento Guastatori di Caserta

E' terminata oggi l'attivita' degli specialisti del 21 Reggimento Guastatori di Caserta, unita' responsabile delle attivita' di bonifica da residuati bellici in tutta la provincia dell'agro pontino, impegnati, a partire dal 19 giugno 2023, nella bonifica occasionale complesso di 153 ordigni inesplosi, di origine britannica, statunitense e tedesca, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Gli ordigni, principalmente colpi inesplosi di mortaio, sono stati recuperati in un'area boschiva del comune di Castelforte e trasportati all'interno di una cava presente sul territorio di Santi Cosma e Damiano. Li' e' avvenuto il brillamento delle bombe, all'interno di camere realizzate ad hoc per evitare la proiezione di eventuali schegge metalliche. Il comune di Castelforte e' situato su quella che una volta rappresentava la linea Gustav, dove tra l'ottobre 1943 e il maggio 1944 fu combattuta una delle piu' aspre battaglie tra tedeschi e Alleati, che avanzavano verso nord per attuare la liberazione dell'Italia.