Minorenne armato di coltello rapina una coppia Il ragazzino, di nazionalità egiziana, è stato rintracciato dalla Polizia e affidato a una comunità

Minorenne, armato di coltello: ieri sera ha minacciato e rapinato una giovane coppia nel centro di Caserta. Il ragazzino, di nazionalità egiziana, minacciando i due con un coltello a serramanico, si è fatto consegnare i soldi di cui erano in possesso. Ma le vittime hanno immediatamente dopo chiamato la polizia che, grazie anche alle loro indicazioni e descrizioni, ha rintracciato il minorenne in una zona vicina. E' stato denunciato in stato di libertà ed affidato ad una comunità della zona. Altri servizi straordinari di controllo del territorio - predisposti dalla Questura di Caserta d'intesa con le altre Forze di Polizia - sono stati effettuati, nella serata di ieri, oltre che nelle aree del centro cittadino di Casertaanche ad Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca, con l'impiego, oltre che dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dei rispettivi Corpi di Polizia Municipale. Identifica oltre 500 persone e controlla oltre 200 veicoli.