Tragedia in Abruzzo, schianto in moto: muore 40enne casertano In lutto la comunità di Vairano Patenora

Era alla guida della sua moto, quando per cause in corso di accertamento ha perso in controllo e si è schiantato contro il guard rail. L'impatto è stato violentissimo.

La tragedia è avvenuta sulla strada statale 80 a Campotosto in Abruzzo. A perdere la vita Daniel Martino, un imprenditore 40enne di Vairano Patenora,

Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di L'Aquila, i quali non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ancora poco chiare le cause dell'incidente. Non si esclude l'attraversamento improvviso di un animale. L'imprenditore impegnato nel settore agricolo era molto conosciuto e stimato in paese. Lascia la giovane moglie e una bimba di pochi anni.