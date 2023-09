Tenta di abusare di una donna in un locale distributore di snack: fermato Un 35enne ha chiesto istruzioni per prendere una bottiglietta d'acqua, poi si è denudato

Aveva tentato di abusare di una giovane donna attirandola con una scusa all'interno di un locale per distributori automatici di bevande e snack a Santa Maria Capua Vetere ( Caserta ) un 35enne blocc ato tempestivamente dai carabinieri. L'episodio è avvenuto in corso Aldo Moro nella tarda mattinata di oggi. L'uomo, fingendo di aver bisogno di indicazioni per acquistare una bottiglia d'acqua, ha fatto entrare la donna e mentre quest'ultima si stava adoperando per recuperare la bottiglietta si è abbassato i pantaloni denudandosi e, precludendole eventuali vie di fuga, ha cercato di abusare di lei. La vittima è riuscita a scappare spintonandolo ed in strada ha attirato l'attenzione dei passanti e della pattuglia dei carabinieri in transito in quel momento. Il trentacinquenne, che nell'immediato è riuscito ad allontanarsi, è stato bloccato poco dopo in via Capitelli nel vicino centro di San Prisco. Accompagnato in caserma è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere di tentata violenza sessuale.