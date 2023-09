Incidente mortale sulla Provinciale 147, muore sacerdote La vittima è don Maurizio Granara: stava andando ad officiare messa

Incidente mortale ieri sera a Grazzanise, nel casertano, lungo la provinciale 147 nei pressi dell’aeroporto militare.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente: a perdere la vita don Maurizio Granara, 82 anni, sacerdote della Piccola Casetta di Nazareth di Casapesenna.

Il parroco si stava recando a celebrare messa: nel sinistro è rimasto coinvolto anche una terza vettura.