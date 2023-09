Rapina a mano armata e sequestro di persona: arrestato un 34enne Sei uomini rapinarono una gioielleria in un centro commerciale di Marcianise

Rapina a mano armata e sequestro di persona, arrestato un 34enne. L'indagine della Squadra Mobile di Caserta, ha preso le mosse dalla rapina, consumata il 1 gennaio 2021 presso una gioielleria all'interno di un centro commerciale di Marcianise. Sei uomini con il volto coperto, a bordo di un furgone e di una macchina, raggiungevano l'ingresso del centro commerciale; tre dei sei malviventi, a bordo del furgone, si avvicinavano al "gabbiotto" nel quale si trovava l'addetto alla portineria, che trascinavano all'interno del furgone stesso per essere rilasciato dopo la rapina. Quest'ultimo veicolo ripartiva immediatamente per raggiungere una gioielleria ubicata all'interno del centro commerciale, dove convergeva una macchina, con a bordo altri tre complici, che veniva utilizzata come ariete per sfondare la porta/vetrina dell'esercizio commerciale. I tre rapinatori a bordo dell'autovettura muniti di guanti e impugnando una pistola e un piede di porco, scendevano dall'autovettura, si introducevano nell'esercizio commerciale e bloccavano la titolare della gioielleria, impossessandosi del campionario di oggetti preziosi in oro e diamanti e di numerosi altri oggetti di valore custoditi nella cassaforte.Terminato l'assalto, i rapinatori, risaliti a bordo della macchina, si allontanavano precipitosamente. L'indagine ha consentito di individuare uno dei presunti responsabili. La Squadra Mobile di Caserta ha rintracciato l'uomo presso la sua abitazione: i poliziotti lo hanno associato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.