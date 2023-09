Aggredisce la compagna, poi minaccia di uccidersi davanti ai carabinieri Militari usano taser su 36enne

Ancora una richiesta di aiuto inoltrata al “112” nel cuore della notte, e anche questa volta è una donna ad avere bisogno dell’intervento dei Carabinieri. E’ accaduto a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove una 36enne del luogo ha segnalato un acceso litigio in corso con il proprio compagno.

I militari dell’Arma dopo pochi minuti sono sopraggiunti in via Starzalunga, presso l’abitazione della coppia, dove hanno trovato i due che discutevano animatamente. In particolare l’uomo, in forte stato di agitazione, aveva occultato dietro la schiena un coltello da cucina che alla vista dei militari si è puntato alla gola manifestando intenti suicidi. Inutili sono stati i tentativi di dialogo intrapresi dai carabinieri per farlo desistere, fino a quando uno dei militari, al fine di evitare il peggio, lo ha colpito con il taser in dotazione bloccandolo con un dardo ad impulsi elettrici. Dopo averlo disarmato i militari dell’Arma hanno fatto sopraggiungere sul posto personale sanitario del servizio 118 a cui l’uomo è stato affidato per le cure del caso. La donna non ha inteso sporgere alcuna denuncia ed ha riferito che aveva chiamato il 112 solo perché preoccupata per la situazione creatasi.