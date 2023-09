Il Procida denuncia: "Calciatori derubati durante la partita" La squadra di Promozione impegnata contro la Cellolese: "Rubati soldi e oggetti"

Furto negli spogliatoi ai danni di giocatori, dirigenti e staff. A denunciarlo è la squadra Isola di Procida, rappresentativa della piccola isola nel golfo di Napoli, impegnata ieri a Mondragone ( Caserta)) contro la Cellolese Calcio in una partita valida per il campionato di Promozione Campania girone A. In un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, il club ricostruisce l'accaduto: "Arrivati ??al campo, come sempre, abbiamo chiesto le chiavi dello spogliatoio e dal primo momento ci sono state negate con la promessa di farcele recapitare prima della gara. Così non è stato ed infatti 'qualcuno' è entrato nel nostro spogliatoio derubando soldi ed oggetti personali a staff, giocatori e dirigenti. È vergognoso che nel 2023 accadano ancora questi eventi squallidi e di basso profilo umano". Il club biancorosso, "visto l'accaduto ei valori in cui la società Procida Calcio e l'isola tutta crede e porta avanti", fa sapere che "procederà ai dovuti passi legali e allo stesso tempo rifletterà e si riserverà per il continuo del campionato". Sul campo la partita tra Cellolese e Procida è terminata 1-1: "Un ottimo punto - conclude la breve nota del club isolano - ma che non è bastato a colmare la delusione, la rabbia e la tristezza per l'accaduto".