Ubriaco picchia la compagna e la suocera: arrestato Ha tentato anche di speronare la donna in fuga con la figlioletta di pochi mesi

Rientra a casa ubriaco e senza motivo picchia la compagna. E' accaduto a Casepesenna, in provincia di Caserta . A dare l'allarme è stata la mamma della vittima che, recatasi presso l'abitazione per accudire la nipotina e consentire alla figlia di andare a lavorare, ha trovato il genero che la stava picchiando. Senza nemmeno vestirsi la vittima è scappata con la figlioletta di pochi mesi e con la mamma dirigendosi, in auto, verso la caserma dei carabinieri. Durante il tragitto sono state raggiunte dall'uomo che, alla guida della sua vettura, ha provato a fermarle tamponandole e non riuscendovi si è dato alla fuga. Accompagnati presso l'abitazione per consentire alla vittima di vestirsi, i carabinieri hanno trovato l'appartamento totalmente a soqquadro e con diverse macchie di sangue sul pavimento e sulle mura, riconducibili all'uomo feritosi mentre rompeva suppellettili. L'uomo, un 24enne, è stato rintracciato dai carabinieri nell'abitazione dei genitori, è stato tratto poi tratto in arresto e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.