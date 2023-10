Fu travolta da un ciclista mentre tornava a casa: è morta Angela Marello Dolore a Marcianise nel casertato dove l'82enne insegnante in pensione era molto conosciuta

Fu travolta da un ciclista che in preda al panino si era allontanato senza prestare soccorso, riportando un trauma cranico tanto da perdere i sensi. A distanza di più di un mese il suo cuore ha cessato di battere.

Angela Marello, 82 anni, insegnante in pensione, molto conosciuta e stimata a Marcianise è morta all'ospedale di Caserta dove era giunta in condizioni piuttosto critiche lo scorso 23 settembre. Qui i sanitari nonostante le sue gravi condizioni, hanno fatto di tutto per strapparla alla morte.

L'inchiesta è coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere. L'investitore deve ora rispondere di omicidio colposo e omissione di soccorso.