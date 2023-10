Al colloquio col marito in carcere con la figlia di 4 anni e 200 grammi di droga Scoperta con l'hashish nella biancheria intima: donna in carcere, la figlioletta affidata a famiglia

Porta la bimba di 4 anni con sé e va al colloquio con il marito detenuto nella casa di reclusione di massima sicurezza di Carinola (CASERTA), ma nasconde 200 grammi di hashish negli slip. Una donna finita in carcere, mentre sua figlia è stata affidata ai familiari, dopo una perquisizione eseguita in carcere dal personale femminile della Polizia Penitenziaria. A confermare la notizia è il Segretario Regionale Vincenzo Palmieri che si dice "orgoglioso dell'azione posta in essere e che ritiene opportuno intensificate questi tipi di controlli al fine di limitare sempre di più l'ingresso negli istituti di sostanze ed oggetti non consentiti". Il pm di turno alla Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l'immediato trasferimento in carcere della donna, ora accusata di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il sequestro, secondo quanto si apprende, è avvenuto grazie ad una agente di Polizia Penitenziaria che, insospettita dal fare della donna, ha attivato tutte le procedure previste per il contrasto dell'introduzione di droga negli istituti.