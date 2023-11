Lunedì De Luca a Caserta: si presentano i nuovi autobus Air Ci saranno anche il presidente commissione trasporti Cascone, l'Ad Air Acconcia e il sindaco Marino

Procede il programma regionale per il rinnovo del parco veicolare delle aziende di Tpl su gomma. Lunedì, 6 novembre, alle ore 10.30, a Caserta, presso la sede operativa di Air Campania , in via Appia Antica 29, alla località Ponteselice, saranno presentati i nuovi autobus assegnati all'azienda regionale di trasporto pubblico locale. Interverranno: il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, il Presidente della Commissione Regionale Trasporti, Luca Cascone, l'amministratore di AIR Campania , Anthony Acconcia, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, e il Direttore Generale Iveco Bus Mercato Italia, Gianluca Annunziata.