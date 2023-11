Due insegnanti e un bidello positivi: scatta l'allarme a scuola Preoccupazione nel casertano a Castel Morrone

Due insegnanti e un bidello positivi e scatta l'allarme a scuola. Preoccupazione nel casertano a Castel Morrone. La notizia ha creato subito agitazione tra i genitori degli alunni. Al momento non risulterebbero altri contagi da Covid. Sta di fatto che anche in altri comuni del casertano sembra essersi riacutizzato il virus. Il dirigente scolastico dell'istituto in questione Antonio Varriale ha adottato tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione dei contagi. Anche il sindaco Cristoforo Villano si è setto pronto a mettere in atto tutte le misure necessarie del caso, qualora la situazione dovesse assumere livelli preoccupanti.