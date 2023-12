Tentano di rubare in centro commerciale: arrestate due ragazze Avevano preso cosmetici per circa 200 euro

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato due donne di 18 e 20 anni, di origine rumena, ritenute responsabili di un tentativo di furto di cosmetici all'interno di un negozio di Caserta . E' quanto rende noto la Questura di Caserta . I poliziotti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti, nel pomeriggio di ieri, in un centro commerciale di viale Carlo III di Borbone, in seguito alla segnalazione di due giovani che avevano provato a rubare merce esposta sugli scaffali. Sul posto, gli operanti hanno accertato che le due donne, dopo aver nascosto in uno zainetto alcuni cosmetici e prodotti per il "make up", del valore di circa 200 Euro, hanno provato ad uscire dal negozio senza pagare. Le stesse, con molteplici pregiudizi per analoghi fatti e con "divieti di ritorno" in numerose città del territorio nazionale, sono state riconosciute anche per un precedente furto avvenuto nello stesso esercizio commerciale la scorsa estate. All'esito degli accertamenti, sono stato arrestato e collocato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio di convalida dell'AG, già fissato per la mattina di domani, 25 dicembre. È stato inoltre, avviato il procedimento per l'irrogazione del divieto di ritorno anche nella città di Caserta