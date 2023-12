Natale da incubo nel casertano: furti a raffica nelle abitazioni Ladri avvantaggiuati dalla mancanza di illuminazione pubblica

Non c'è tregua sul fronte furti neppure a Natale. Anzi, i malviventi hanno rincarato la dose, approfittando in qualche caso anche della mancanza di illuminazione pubblica e di alcune abitazioni lasciate incustodite dai residenti partiti in vacanza. E' quanto accaduto in molte zone rurali di Caserta. Almeno una decina le case prese di mira dai malviventi. La zona più colpita, il quartiere Pascal, strada residenziale di Briano. I residenti rivolgono un appello al sindaco Carlo Marino affinchè vengano avviati al più presto gli interventi di ripristino dell'illuminazione pubblica per garantire la sicurezza delle loro abitazioni.