Mamma e figlio sequestrati, picchiati e rapinati in casa: terrore nel casertano E' caccia alla banda di malviventi entrata in azione a Pietravairano

Terrore nel casertano a Pietravairano, dove un'anziana donna è stata minacciata e picchiata in casa da una banda di malviventi, composta da almeno tre persone. Stessa sorte per suo figlio che al momento dell'irruzione era con lei in casa.

Un vero e proprio incubo per entrambi. I delinquenti le hanno strappato una collana addosso con la foto della figlia deceduta diversi anni fa. Non hanno avuto nessuno scrupolo. Cercavano soldi e oro.

Sono poi fuggiti velocemente, facendo perdere ogni traccia. Sul grave episodio, che ha scosso questa famiglia e la comunità del piccolo comune casertano indagano le forze dell'ordine.