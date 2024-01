Capua, minaccia di morte la ex: arrestato 46enne di Napoli La donna ha subito violenze e maltrattamenti per oltre 10 anni prima di separarsi e denunciare

L’ha minacciata di morte e ha lanciato una bottiglia in vetro contro il parabrezza della vettura, all’interno della quale si era rifugiata la vittima, infrangendolo.

E’ accaduto a Capua, in provincia di Caserta dove l’autore, un 46enne di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri.

A chiedere l’intervento dei militari dell’Arma è stata la stessa vittima, una 45enne del posto. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul luogo hanno trovato la donna chiusa nella sua macchina, una Fiat Panda, dove si era rifugiata per sottrarsi all’ira dell’ex compagno, in evidente stato di agitazione ed in preda ad una crisi di panico. Alla vista dei carabinieri, la vittima è uscita dalla vettura e ha indicato l’ex marito quale autore dell’aggressione che, velocemente, ha cercato di allontanarsi a piedi nelle campagne limitrofe.

La donna ha riferito che l’uomo poco prima l’aveva minacciata di morte ed aggredita con una bottiglia in vetro che, nel tentativo di colpirla, aveva scagliato contro il parabrezza del veicolo, infrangendolo.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai carabinieri, nonostante questi abbia cercato di opporsi con spintoni e strattonamenti.

L'arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).

La vittima, il 2 gennaio scorso aveva già formalizzato altra denuncia/querela per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia presso la stazione carabinieri di Capua. Nel corso della denuncia è emerso che la donna subiva violenze e maltrattamenti da oltre 10 anni e che da circa 2 anni, data dell’avvenuta separazione, tali aggressioni erano divenute sempre più frequenti.