Calcio violento: tifosi del Lecce tentano assalto in autostrada ai nocerini In mattinata si erano verificati già momenti di tensione a Ceprano

Tensione tra le tifoserie di Nocerina e Lecce che, nella giornata di ieri, si sono incrociate durante i percorsi delle rispettive trasferte. I salentini erano diretti a Frosinone, i rossoneri in provincia di Roma per la sfida contro il Boreale. In mattinata si sono verificate le prime intemperanze con le tue tifoserie che sono arrivate al contatto sull'autogrill di Ceprano. In serata, poi, c'è stato il secondo round. Gli investigatori ipotizzano che i tifosi del Lecce, armati di bastoni, abbiano atteso il ritorno dei molossi sull'area di servizio di Teano, nel tratto casertano dell'A1. Sul posto, però, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno chiuso l'autogrill, rallentando e bloccando per qualche minuto il flusso di auto che transitava in direzione Napoli. A quel punto i tifosi giallorossi, non potendo arrivare al contatto con i sostenitori della Nocerina, hanno lanciato bombe carta e fumogeni nell'area di servizio e sulla carreggiata autostradale. Fortunatamente in quel momento la circolazione era stata bloccata e non ci sono state conseguenze. Sono in corso indagini da parte degli agenti della Questura di Caserta per identificare i facinorosi.