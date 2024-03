Muore schiacciato da un macchinario: nuova tragedia sul lavoro in Campania La vittima aveva soli 25 anni

Aveva soli 25 anni Giuseppe, l'operaio rimasto schiacciato da un macchinario all'interno di una fabbrica. La tragedia si è consumata a San Marco Evangelista.

La presa di posizione del sindacato. Fiom-Fim-Uilm: "E' inaccettabile la frequenza con cui si ripetono le morti sul lavoro, la Campania è una delle principali regioni in cui si verificano incidenti mortali. Le organizzazioni sindacali auspicano che le autorità competenti facciano velocemente chiarezza su quanto accaduto, queste morti non sono delle tragiche fatalità, ma conseguenze di un sistema profondamente sbagliato, anteponendo il profitto al valore della vita. Il sindacato ribadisce con insistenza l’investimento di risorse per rafforzare e migliorare un sistema di prevenzione garantendo la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Non si può morire di lavoro, in un paese civile non possono e non devono bastare gli appelli e le frasi di circostanza, ci vogliono misure atte a ridare dignità al lavoro. Restiamo in attesa delle indagini, stringendoci al dolore della famiglia e ci rendiamo disponibili fin da subito, a qualsiasi azione si renda necessaria. "

Indette quattro ore di sciopero provinciale in tutte le aziende metalmeccaniche del territorio, per giovedì prossimo 14 marzo 2024.