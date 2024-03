Fratoianni: "In 24 ore 4 morti sul lavoro: strage non da paese civile" Il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra: "Si può continuare a morire di lavoro?"

"Ma può continuare una strage simile in un Paese che si definisce civile? Caserta, Brindisi, Frosinone, Trento: nelle ultime 24 ore queste città sono diventate il cimitero per 4 persone la cui unica colpa era quella di essere al lavoro. La strage di Stato prosegue nel disinteresse generale delle Istituzioni e della politica, al di là delle frasi di circostanza". Ad affermarlo in una nota è Nicola Fratoianni deputato di Alleanza Verdi Sinistra. "Si può continuare a morire di lavoro?", chiede il parlamentare.