Arsenale di armi in un fondo agricolo di proprietà del Demanio Trovate da un 42enne che ha immediatamente allertato i carabinieri

Erano all'interno di un contenitore in plastica nascosto su un fondo agricolo incolto, ubicato a ridosso della strada provinciale 65 in Piana di Monte Verna e di proprietà del Demanio, le armi ritrovate, questa mattina, dai carabinieri della Stazione di Ruviano, in provincia di CASERTA. A notare il contenitore, con all'interno armi e munizioni, è stato un 42enne del luogo che ha subito allertato i carabinieri della Stazione di Ruviano che, immediatamente intervenuti, hanno proceduto al sequestro, a carico di ignoti, di una pistola (replica) calibro 8 marca ''kimar'' modello "derringer" con canna modificata; una pistola a salve calibro 380 marca "bruni" modello "new 380" con canna modificata; una pistola a salve marca "bruni" modello "olympic" con canna modificata; una pistola a salve marca "bruni" modello "new police" calibro 9 pak completamente smontata; una pistola artigianale ad 1 colpo verosimilmente calibro 22; una pistola artigianale ad 1 colpo verosimilmente calibro 36. E ancora, due cartucce calibro 36 innescate e ricaricate artigianalmente, quattro cartucce calibro 8 flobert ricaricate artigianalmente. I carabinieri stanno ora indagando per risalire a chi ha nascosto le citate armi sulle quali saranno effettuati anche accertamenti balistici e dattiloscopici. (