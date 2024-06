Truffa sui bonus fiscali, 800 società nel mirino: sequestri per 117 milioni Le indagini della Procura di Napoli nord e della Guardia di finanza

Maxi operazione della Guardia di finanza, sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord, nel contrasto agli illeciti fiscali e tributari.

In queste ore, infatti, sono stati messi a segno sequestri per oltre 117 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta che vede coinvolte ben 800 società.

Sotto i riflettori degli investigatori le agevolazioni concesse in materia di credito d'imposta (il cosiddetto "SuperAce"). Si tratta dello sviluppo di un'altra indagine, a proposito degli illeciti per le ristrutturazioni edilizie, che nel 2022 portò al sequestro di beni per 1 miliardo e 700 milioni di euro.

Prevista una conferenza stampa in Procura ad Aversa per illustrare i dettagli dell'operazione.