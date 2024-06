Perde il controllo dello scooter, si schianta e muore: tragedia ad Aversa Nulla da fare per un giovane di 19 anni

Ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro la recinzione di una struttura commerciale, per poi volare sull'asfalto. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente avvenuto la scorsa notte ad Aversa nel casertano in cui ha perso la vita un ragazzo di 19 anni.

La tragedia è avvenuta in via Salvo D'Acquisto. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. I carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica, avrebbero acquisito alcune immagini della video sorvegianza per una ricostruzione precisa dell'accaduto. Inchiesta coordinata dalla procura di Napoli Nord che ha disposto il sequestro dello scooter e l'autopsia sul corpo del giovane.