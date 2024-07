Pestaggio in carcere, Ciambriello: "Processo si chiuda in tempi ragionevoli" Riammissione in servizio degli agenti di Santa Maria Capua Vetere a giudizio.

di Gianni Vigoroso

Riammissione in servizio degli agenti di Santa Maria Capua Vetere a giudizio. Il garante campano Ciambriello:" Non sono assoluzioni rispetto al merito delle singole responsabilità. Il Processo si chiuda in tempi ragionevoli."