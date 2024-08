Due incidenti stradali nel casertano, una vittima e diverse persone ferite Il sinistro più grave a Vallo di Maddaloni: schianto anche a Capua, sullA1

Altri due incidenti stradali hanno impegnato i Vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Il primo incidente si è verificato verso le ore 16, dove è intervenuta la squadra della sede centrale, di nuovo sull'autostrada A1, al Km 715+500 nel comune di Capua in direzione Nord.

Immediatamente giunti sul posto i caschi rossi hanno trovato un'autovettura che, dopo aver tamponato un'altra automobile, saltava le barriere che dividono le due carreggiate dell'arteria stradale finendo la sua corsa nelle corsie con il senso di marcia contrario, verso Sud.

Fortunatamente, in quel momento, i veicoli che procedevano nell'altra corsia erano distanti e riuscivano a frenare senza ulteriori tamponamenti. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dal 118.

Il secondo incidente, avvenuto verso le ore 17:30, ha visto coinvolte due automobili in uno scontro frontale sulla SS Sannitica nel comune di Valle di Maddaloni, al Km 20+300.

I Vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti, tagliando le lamiere delle auto e liberando i feriti. Purtroppo per uno di essi il 118,presente sul posto con un'ambulanza, non poteva fare altro che constatarne il decesso. Successivamente i caschi rossi hanno messo in sicurezza i veicoli per le operazioni di rimozione.