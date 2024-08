Aggredisce e minaccia di morte il compagno e il figlio: arrestata L'uomo, preoccupato per lui e per il figlio, ha denunciato la 45enne

Una 45enne è stata arrestata ieri sera a Bellona ( Caserta ) dai Carabinieri della stazione di Vitulazio in quanto ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti del compagno e del figlio. L'arresto, eseguito in flagranza differita, è scaturito a seguito dell'integrazione alla denuncia querela presentata dal compagno nel pomeriggio di ieri, già formalizzato il 14 agosto scorso a seguito delle pregresse aggressioni subite. L'uomo, sconvolto dal comportamento violento della compagna e seriamente preoccupato per la propria incolumità e quella del loro figlio 19enne, ha deciso di recarsi nuovamente in caserma e denunciare l'aggravamento delle tensioni, venutosi a creare tra le mura domestiche dal 16 agosto scorso . Le azioni violente, poste in essere dalla donna con minacce di morte, percosse e ingiurie, costantemente rivolte sia all'uomo che al figlio, hanno reso la situazione insostenibile e indotto le vittime, ieri mattina, a lasciare l'abitazione familiare ea rifugiarsi da un parente. Gli accertamenti eseguiti dai militari hanno consentito di riscontrare quanto denunciato e di rintracciare la donna nell'abitazione. Dopo le formalità di rito è stata posta ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.