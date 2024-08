Ricerche senza sosta nel casertano: nessuna traccia di Agnese e Giuseppe Le operazioni sono proseguite per tutta la notte, stamane lo svuotamento di vasche e invasi

Ricerche senza sosta nel casertano. Nessuna traccia di Agnese e Giuseppe, mamma e figlio travolti dal fiume di fango nell'inferno di San Felice a Cancello martedì scorso.

Le operazioni sono proseguite per tutta la notte. In campo diverse squadre di vigili del fuoco e volontari. In azione anche cani molecolari, sommozzatori e droni.

I caschi rossi hanno continuato le ricerche lungo il canalone di scolo procedendo verso l'entroterra. Sul posto, oltre alle squadre già schierate di Caserta, Benevento e Salerno, si sono aggiunte quelle fluviali, il nucleo cinofilo dei vigili del fuoco, il nucleo sommozzatori di Napoli ed un elicottero proveniente da Pontecagnano per le ricerche dall'alto.

Previsto lo svuotameto di alcune vasce e invasi. I due dispersi, mamma e figlio di 74 e 41 viaggiavano a bordo di un mezzo apecar per recarsi in un loro fondo, quando improvvisamente sono stati travolti dal fango che li ha letteralmente fatti svanire nel nulla.