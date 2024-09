Crolla un vecchio edificio a Mondragone, paura e famiglie sgomberate L'intervento dei vigili del fuoco. Dichiarate inagibili alcune abitazioni adiacenti

Nella tarda serata di ieri i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone, sono intervenuti in via Tenente Mario Campanile, nel comune di Mondragone, in seguito ad una segnalazione di un crollo parziale di un vecchio edificio di due piani. La squadra, immediatamente giunta sul posto, ha potuto constatare che fortunatamente al momento del crollo non era presente nessuno all’interno del palazzo. Successivamente, dopo un controllo delle abitazioni limitrofe, le stesse venivano dichiarate inagibili a causa dei danni provocati dal palazzo crollato, per cui si è reso necessario lo sgombero di quattro nuclei familiari e di varie attività commerciali.