Raccoglie funghi e si perde, ritrovato grazie al drone dei Vigili del Fuoco FOTO - Pompieri impegnati anche per due incidente stradali: coinvolti due camion

Giornata di lavoro intensa per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta cominciata già durante la notte, quando la squadra del distaccamento di Teano, insieme ad i nuclei T.A.S. (topografia applicata al soccorso) ed al nucleo S.A.P.R. ( sistemi a pilotaggio remoto), sono stati impegnati nelle ricerche di un uomo di 58 anni disperso nelle campagne del comune di Teano mentre stava raccogliendo dei funghi. L’uomo è stato prima individuato dai droni che hanno agganciato il segnale del suo telefono grazie al sistema LifeSeeker per essere poi raggiunto dalle squadre di terra. Purtroppo per l’uomo, caduto in una crepa profonda circa dieci metri, non c’è stato nulla da fare.

Successivamente questa mattina, la squadra della sede centrale è intervenuta sulla strada panoramica che da Centurano conduce a San Michele a causa del ribaltamento di un autoarticolato che ha causato la chiusura della strada. Fortunatamente nessun’altro veicolo è rimasto coinvolto, ferito il conducente.

Per rimuovere il mezzo pesante sono state necessarie due autogrù: una proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli ed una del soccorso stradale. Infine, verso le ore 15, la squadra del distaccamento di Teano è intervenuta sull’autostrada A1, al Km 695 dopo il casello di Caianello in direzione Roma, per un incidente stradale che ha visto coinvolto solo un mezzo pesante. Il Veicolo, per cause da accertare, dopo aver sbandato ha urtato contro le barriere che dividono i due sensi di marcia finendo la sua corsa nell’altra corsia dove, in quel momento, non passava nessuno. Ferito il conducente.