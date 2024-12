Caserta: ancora una grave aggressione ad un capotreno Situazione drammatica e non più tollerabile

Ennesima aggressione ad un capotreno di Trenitalia in Campania. Il grave episodio, ultimo di una lunga serie è avvenuto alla alla stazione di Caserta e ha riguardato il treno 5189 proveniente da Isernia e diretto a Napoli.

A denunciare l'accaduto il segretario Generale della Filt Cgil Campania Angelo Lustro e Tommaso Pascarella della Filt Cgil di Caserta.

"Verso le 15.20 il capotreno dell'impianto di Campobasso è stato aggredito con una testata sul volto. È stato accompagnato al pronto soccorso a Caserta. La testata ha interessato in particolare il naso. Quanto accaduto è l'ultimo dei tanti episodi di aggressione al personale di Trenitalia. È una situazione drammatica e non più tollerabile. Occorrono maggiori controlli, ma soprattutto sinergia fra i diversi organi di sicurezza preposti. A questo punto anche una legislazione con punizioni severe e certe. Non è possibile essere aggrediti e rischiare la propria incolumità nello svolgimento del proprio lavoro".