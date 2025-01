Capua, 32enne tenta suicidio lanciandosi nel fiume: salvato dai vigili del fuoco E' stato recuperato dai caschi rossi e trasportato in ospedale

Questo pomeriggio, verso le ore 15:30, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti per soccorrere un giovane uomo di 32 anni che ha tentato il suicidio gettandosi nel fiume Volturno dal ponte sito nei pressi della località “Triflisco” nel comune di Capua.

Ad avvisare dell’estremo gesto è stato lo stesso uomo telefonando al 115. Il personale di sala operativa, dopo aver immediatamente rintracciato la posizione del cellulare con i Carabinieri della stazione di Capua, ha inviato sul posto una squadra dalla sede Centrale, il nucleo SFA ( Soccorritori Fluviali Alluvionali) con un gommone, il nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) ed un'autoscala, allertando anche il personale dell’ENEL per la chiusura della diga.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato il giovane poco distante dal punto in cui si era gettato nel fiume ed hanno provveduto al suo recupero, ancora vivo, per il successivo trasporto in ospedale da parte del personale del 118.