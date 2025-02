Tragedia a Castel Volturno, 23enne muore schiacciato dal crollo di un balcone Stava effettuando dei lavori di manutenzione al piano terra dell'abitazione della fidanzata

Questa mattina, intorno alle 11.30, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta in viale Viverone, nel comune di Castel Volturno, per soccorrere un giovane ragazzo di 23 anni coinvolto in un crollo di un balcone. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il giovane uomo privo di sensi che, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione al piano terra dell'abitazione della fidanzata, è stato coinvolto nel crollo del balcone posto sopra di lui al primo piano.

Purtroppo i soccorsi sono risultati vani poiché il personale del 118 presente sul posto non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'intera area interessata per il successivo sequestro da parte delle autorità competenti.